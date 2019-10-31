Сеул, , 10:35 — REGNUM Южная Корея занимает пятое место на мировом рынке высоких технологий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института международной торговли (IIT).

Согласно опубликованным данным, в 2018 году южнокорейский экспорт высокотехнологичной продукции составил 239 трлн вон (~$247 млрд), что составляет 33,8% от общего объема экспорта.

Известно, что на высокотехнологичную продукцию южнокорейского производства пришлось 5,7% мирового рынка, что позволяет Южной Корее занять пятую строчку рейтинга.

На первом месте оказался Китай с долей рынка 20,9%. За ним следуют США (11,5%), Гонконг (9,3%) и Германия (6,8%).