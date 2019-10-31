Москва, , 10:30 — REGNUM Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» Дмитрий и Алексей Ананьевы умудрились менее чем за неделю похитить 66,3 млрд рублей, $575 млн и €24,4 млн, а также легализовать 39 млрд рублей и $169 млн. Следствие выяснило схему, которую использовали предприниматели для финансовых махинаций.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, по версии следствия, братья Ананьевы использовали кипрский филиал банка, сообщает газета «Коммерсантъ». Занимая посты председателя совета директоров и предправления «Промсвязьбанка», Ананьевы должны были распоряжаться имуществом финансовой организации, принимать решения о проведении операций, совершать сделки от имени банка. В 2017 году Центробанк по итогам проверки выявил, что банковская отчётность «Промсвязьбанка» была недостоверной и несла угрозу интересам клиентов и кредиторов. Однако эти выводы регулятора бизнесмены проигнорировали. Тогда ЦБ наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.

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Следствие полагает, что именно в этот период Алексей и Дмитрий Ананьевы вместе с неустановленными лицами объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Так, с 11 по 15 декабря 2017 года банкиры заключили 24 договора по купле-продаже ценных бумаг, включая акции и облигации «Просмсвязьбанка» с подконтрольными им компаниями —Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Отмечается, что все расчёты с контрагентами велись через «Промсвязьбанк-Кипр». Оплата со стороны «Промсвязьбанка» была проведена в полном объёме, однако ценные бумаги так и не были поставлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Московский арбитраж приступил к рассмотрению иска «Промсвязьбанка», созданного заочно арестованными братьями Ананьевыми, к аффилированной с ними иностранной компании Promsvyaz Capital B. V из Нидерландов. Сумма претензий превышает 16,49 млрд рублей. Это не единственный иск банка к компании, в январе 2020 года начнётся рассмотрение претензий на сумму почти 23 млрд рублей.

Напомним, братьям Ананьевым вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере. Санкции по данной статье УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. 10 сентября 2019 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателей.

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