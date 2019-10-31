Томск, , 10:26 — REGNUM В Томской области расформируют компанию «Транснефть — Центральная Сибирь», которая является одной из крупнейших налогоплательщиков в регионе. Как сообщают СМИ, эту информацию подтвердил 31 октября заместитель губернатора Александр Феденев на заседании областной думы.

«У бизнеса свои правила. Они считают, что им удобнее работать оттуда. Думаю, 400−500 миллионов мы не дополучим. Это предварительно», — передаёт его слова портал Vtomske.ru.

По информации портала, пик ликвидации компании придётся на 2020 год, в результате чего будет сокращено до 30% сотрудников.

Добавим, что предприятие было основано в 1972 году для эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории области. На сегодняшний день АО «Транснефть — Центральная Сибирь» эксплуатирует нефтепроводы «Самотлор — Александровское» (участок протяжённостью 23 км), «Александровское — Анжеро-Судженск» (818 км), «Игольско-Таловое — Парабель» (397 км).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября «Транснефти» было отказало в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов. Правительство России сочло это нецелесообразным.

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