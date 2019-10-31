Москва, , 10:23 — REGNUM Опубликовано исследование потребительских расходов жителей Москвы в зависимости от места их проживания, проведённого исследовательской компанией RRG. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тверская улица. Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наиболее зажиточными ожидаемо оказались жители центра Москвы, в первую очередь — жители Тверской улицы. Их расходы в среднем составляют в среднем по 109,9 тысячи рублей в месяц.

«Люди с высокими доходами ожидаемо выбирают для проживания центр, юго-запад и запад Москвы», — цитирует СМИ текст исследования.

Геомаркетологи делят столицу вместо районов на кластеры. В Пресненском, «Москва-Сити», Киевском и Фрунзенском в месяц тратя 65 — 75 тысяч рублей, Крылатском, Покровском-Стрешнево — более 60 тыс. рублей.

Наиболее бедными считаются районы юга Москвы, удалённые от метро, — Западное Бирюлево, Капотня и Очаково. Кроме того, ниже расходы на востоке столице. Ниже всего показатели Шоссе Энтузиастов — немногим более 40 тыс. рублей.

В итоге уровень расходов «бедной» Москвы оказался ниже «богатой» соседки примерно в 2,5 раза.