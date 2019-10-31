Додома, , 10:28 — REGNUM Строительство объездной дороги вокруг столицы Танзании, Додомы, общей протяженностью 112,3 километров планируется осуществить за 36 месяцев. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра строительства, перевозок и путей сообщения Исаака Камвелве.

На церемонии, посвященной началу строительства дороги, прошедшей 29 октября, Камвелве заявил, что финансирование проекта было осуществлено совместно правительством Танзании и Африканским банком развития. Из них 494 миллиардов танзанийских шиллингов (215 миллионов долларов США) было выделено Африканским банком развития, а оставшиеся 82 миллиарда танзанийских шиллингов (35 миллионов долларов США) правительством Танзании.

Он добавил, что жителям, проживающим на затронутой строительством территории, будут выплачены компенсации на общую сумму 17 миллиардов танзанийских шиллингов (7 миллионов долларов США).

«Компенсации будут выплачены в соответствии с законодательством страны. Мы призываем жителей страны оказать сотрудничество в реализации данного проекта», — заявил Камвелве.

Исполнительный директор танзанийского дорожного агентства Tanroads Патрик Мфугале заявил, что в соответствии с предварительным планом, дорога будет открыта 12 декабря 2019 года.