Сеул, , 10:17 — REGNUM В сентябре в Южной Корее зафиксировали спад нескольких важных экономических показателей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, индекс промышленного производства сократился на 0,4%.

Специалисты отмечают, что в сентябре текущего года в стране был зафиксирован рост объемов производства горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также спад в сфере услуг.

Известно, что спад данных показателей связан с погодными условиями, в частности с обильными дождями и тайфунами.

Индекс розничных продаж сократился на 2,2%, однако инвестиции в производственные мощности увеличились на 2,9% благодаря увеличению импорта оборудования для производства полупроводников.