Амстердам, , 10:12 — REGNUM Голландские банки будут направлять клиентов, у которых регулярно возникает овердрафт или сложности с оплатой счетов, в программы по реструктуризации долгов. Такие программы реализуются муниципалитетами и рассчитаны на три года. В течении этих трёх лет весь доход идёт на выплату долгов, а должнику еженедельно выдаётся небольшая сумма на бытовые расходы.

К инициативе по перенаправлению должников присоединились, в частности, банки ING, Rabobank и ABN Amro. Лицам, у которых регулярно возникают задержки в оплате счетов, в приложении от банка будут предлагать адрес специального сайта, где можно получить консультацию по поводу своих денежных затруднениях.

В Голландии 2,3 миллиона домохозяйств с постоянными задолженностями по оплате счетов. Банки надеются что их инициатива поможет этим людям избежать проблемных долгов.