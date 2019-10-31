Москва, , 10:12 — REGNUM На курс рубля сегодня, 31 октября, воздействует, прежде всего, принятое накануне вечером важное решение американской ФРС о снижении процентной ставки с 2% до 1,75%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это привело к ослаблению доллара на валютном рынке в целом и повышению склонности к рискам на финансовых рынках, что обычно поддерживает рубль.

С другой стороны, поскольку налоговый период завершён в октябре, то для российская валюта уже не пользуется этим драйвером поддержки. Против рубля играет и снижение нефтяных цен в среду с $61,60 к $ 60,40 по марке Brent.

Учитывая указанное разнонаправленное воздействие факторов, можно предположить ограниченное укрепление российской валюты 31 октября и нахождение её котировок в диапазоне 63,57 — 64,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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