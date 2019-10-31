Тегеран, , 10:46 — REGNUM 30 октября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что ряд иранских компаний начал экспортировать свои новейшие газовые турбины в Европу, выполнив таким образом требования иранского правительства.

По словам Председателя совета директоров компании-производителя турбин Сейеда Мохаммада Мохсени, иранский продукт отличается меньшим размером и большей производительностью по сравнению с аналогами. Он может производить электричество, а также генерировать тепло в жилых домах или в любых подходящих местах.

Среди других преимуществ иранских турбин представитель деловых кругов выделил меньший вес, низкий расход топлива и потерю электроэнергии. В настоящее время были заключены соглашения о поставках турбин в Германию, Великобританию и Канаду.