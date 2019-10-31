Москва, 31 октября 2019, 10:06 — REGNUM Вопрос по транзиту и продаже российского газа поднят до уровня президентов России и Украины и напрямую увязан с «абсурдными» арбитражными спорами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что компании «Нафтогаз Украины» и российскому ПАО «Газпром» следует обнулить взаимные претензии.
Читайте также: Путин: Пора покончить с абсурдом и завершить спор «Нафтогаза» с «Газпромом»