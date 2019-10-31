Москва, , 10:06 — REGNUM Вопрос по транзиту и продаже российского газа поднят до уровня президентов России и Украины и напрямую увязан с «абсурдными» арбитражными спорами, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«После вчерашнего решения Дании (разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны) транзитные возможности России серьезно усилились и это признают на Украине.

Власти Украины надеются что США введут прямые санкции на «Северный поток — 2», но понимают, что и это не сможет остановить процесс.

Мы наблюдаем переломный момент в борьбе за газовый рынок Европы, о чем и высказался президент России Владимир Путин», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что компании «Нафтогаз Украины» и российскому ПАО «Газпром» следует обнулить взаимные претензии.

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