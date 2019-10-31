Магадан, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов намерен изменить механизм начисления заработной платы руководителям бюджетных учреждений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На «Совете территорий» с участием глав районов и областного правительства Носов сказал, что наблюдает очень слабые изменения системы оплаты труда, которые поручил сделать президента Владимир Путин.

Глава Колымы акцентировал, что нужно вернуться к практике расчёта зарплаты руководителя от минимальной в учреждении, а не от «средней температуры по больнице».

«Зарплата директора школы рассчитывается от «минималки» по учреждению, а не от средней зарплаты, что заставило директора заниматься не зарплатой окружения, а низкооплачиваемых сотрудников. Это очень актуально и здорово для здравоохранения и, кстати, для образования тоже. Говорите о 80 тысяч рублей, а у нас по-прежнему 35. Мне при этом отвечают, что это в среднем, потому что у кого-то 35, а у кого-то 150», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

Прошёлся губернатор и по количеству замов у начальников:

«Есть нормативная база даже с учётом наших отпусков, которая должна выполняться, так как финансировать чью-то фантазию государство за свой счёт не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября колымский глава заявил о повышении заработной палаты сотрудникам бюджетной сферы региона. на эти цели предусмотрено 560 млн федеральных денег.