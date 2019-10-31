Самара, , 10:02 — REGNUM Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области не всё устроило в работе проектировщиков по государственному контракту на реконструкцию моста. Исполнителем по нему выступало казанское АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Истец требует неустойку, дело будет рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Истец обратился в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением кответчику о взыскании 240 100 руб. 00 коп. — неустойки по государственному контракту №66−1/15/18 на выполнение работ по разработке проектной документации реконструкции моста через реку Малый Кинель на км 23+684 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Самара-Бугуруслан» — Яблоня, расположенной в муниципальном районе Похвистневский от 27.09.2018 года», — отмечается в материалах суда.

До конца октября 2019 года стороны должны предоставить суду все доказательства по спору. Выполнение контракта, фигурирующего в деле, к дате суда уже завершено. Подробности претензий министерства пока неизвестны.

Напомним, разработка документации оплачивалась из областного бюджета. Начальная цена тендера, прошедшего в сентябре 2018 года, составляла 4 938 974,3 рубля. В торгах приняли участие две компании, победителем признали казанское АО «Институт проектирования транспортных сооружений», с которым был заключен контракт на 4,9 млн рублей. Эта же компания в 2018 году стала победителем тендера на разработку проекта Южной обводной дороги в Самаре. Стоимость контракта — 20 млн рублей.