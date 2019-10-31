Самара, 31 октября 2019, 10:02 — REGNUM Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области не всё устроило в работе проектировщиков по государственному контракту на реконструкцию моста. Исполнителем по нему выступало казанское АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Истец требует неустойку, дело будет рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
До конца октября 2019 года стороны должны предоставить суду все доказательства по спору. Выполнение контракта, фигурирующего в деле, к дате суда уже завершено. Подробности претензий министерства пока неизвестны.
Напомним, разработка документации оплачивалась из областного бюджета. Начальная цена тендера, прошедшего в сентябре 2018 года, составляла 4 938 974,3 рубля. В торгах приняли участие две компании, победителем признали казанское АО «Институт проектирования транспортных сооружений», с которым был заключен контракт на 4,9 млн рублей. Эта же компания в 2018 году стала победителем тендера на разработку проекта Южной обводной дороги в Самаре. Стоимость контракта — 20 млн рублей.