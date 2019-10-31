Москва, , 10:05 — REGNUM По прогнозам государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), рост численности автомобилей на российских платных дорогах по итогам 2019 года составит 17,7% по сравнению с предыдущем годом. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Таким образом, за текущий год число машин на платных трассах достигнет 130 млн единиц.

«Прирост трафика на дорогах связан не только с открытием новых платных участков, но и с увеличением числа проездов по уже действующим и хорошо знакомым участкам автодорог», — говорится в сообщении компании.

Также отмечается, что протяжённость платных участков в России составляет 1,5 тыс. км.

Напомним, в ноябре 2019 года будет сдана в эксплуатацию автострада М-11 Москва — Санкт-Петербург. За поездку по ней автолюбителям прийдётся заплатить от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.

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