Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM Проект ФГУП «Росморпорт» по реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск получил положительное заключение госэкспертизы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проект «Реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения Ванино — Холмск» имеет целью увеличение грузооборота и обеспечение возможности швартовки паромов нового проекта. Реализация проекта предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и финансируется из средств федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск начали разрабатывать в 2016 году. Это первая реконструкция за более чем 40 лет работы паромного комплекса. Для нужд Сахалинской области на Амурском судостроительном заводе строятся два новых парома ледового класса.