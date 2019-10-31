Москва, , 09:56 — REGNUM Победителям Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» выделены трансферты. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Денежные премии и дипломы правительства получат 23 муниципальных образования на Алтае, в Башкирии, Чувашии, Удмуртии и других регионах России. Премиальный фонд составляет 40 млн руб.

Конкурс проводится с 2017 года. Премии выдаются за достижение наилучших результатов в сферах муниципальной экономической политики и управления муниципальными финансами, ЖКХ и городской среды.

Как сообщало ИА REGNUM, победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика» поощряют денежной премией. Размер премиального фонда в 2019 году составляет 40 млн рублей.

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Калуга — призер всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»