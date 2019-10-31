Симферополь, , 09:50 — REGNUM В Крыму полностью завершена уборочная кампания, в настоящее время продолжается сев озимых культур под урожай 2020 года, сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин

«Уборочная кампания урожая этого года завершена полностью. Аграрии в этом году намолотили более 1 882 тысяч тонн, в числе которых 1 млн 700 тысяч тонн зерновые и зернобобовые культуры со средней урожайностью 29,5 ц/га», — цитирует пресс-служба правительства Крыма Рюмшина.

На данный момент аграрии продолжают сев под урожай 2020 года — озимыми засеяно уже более 415 тысяч гектаров, что составляет 86,5% от площади, выделенной под них.

«На 35 тысячах гектаров уже получены всходы озимых. Масличных культур, рапса и кориандра посеяно 85% от плановых показателей. Посевные площади озимых культур под урожай 2020 года в нашем регионе составляют 500 тысяч гектаров», — сказал Андрей Рюмшин.