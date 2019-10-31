Амстердам, , 09:38 — REGNUM В Гааге 30 октября 2019 г. прошла манифестация строительного сектора Голландии. На ней присутствовало около 6000 человек, которые протестовали против правительственных мер по уменьшению выбросов азота в атмосферу и нормы, ограничивающей выбросы фторированных веществ. В ходе манифестации полиция задержала 26 человек, что значительно больше, чем во время недавней фермерской манифестации в Гааге. Тогда задержанных было четверо.

На манифестации присутствовали министры, отвечающие за новые строгие нормы, направленные на защиту окружающей среды. Они пообещали собравшимся внимательно посмотреть на их жалобы и требования, однако отказались давать какие-либо твёрдые обещания.

Конкретной программы по решению проблем в строительном секторе у правительства в настоящий момент нет. Правительственные партии на этой неделе предложили в качестве временной меры введение специального временного пособия по безработице. Однако в Министерстве социальных дел заявили, что ничего об этом плане не знают.