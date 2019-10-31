Амстердам, , 09:37 — REGNUM Голландский Фонд по поддержке залива Ваддензе (Waddenzee) начиная с 2007 г. потратил сотни миллионов евро на различные проекты.

Залив Ваддензе — крупнейшая из акваторий, составляющих т.н. Ваттовое море, череду ваттов (мелководных морских участков) у берегов Голландии, Германии и Дании. Ваддензе расположен между побережьем Голландии и Западно-Фризскими островами, также входящими в состав Голландии. Фонд по поддержке Ваддензе был образован в 2006 г. и получил 800 миллионов евро из государственного бюджета. Задачей Фонда было финансирование программ по поддержке уязвимой природы Ваддензе, необходимость которой была вызвана активными работами по добыче газа в этом регионе.

Однако в результате исследования, проведённого, в частности, местными газетами, стало известно, что из бюджета Фонда 200 миллионов евро потрачено на проекты, которые не мониторились должным образом. Поэтому неясно, на что именно потрачены эти деньги и пошли ли они на пользу Ваддензе. Кроме того, местные власти использовали средства Фонда для финансирования собственных проектов. Так, провинция Гронинген (Groningen) использовало средства Фонда для реализации культурного центра, а г. Ден-Хелдер (Den Helder) — для реновации бывшего военно-морского порта. Какая от этих проектов был польза для Ваддензе, и была ли она вообще, так и не удалось установить.

Провинциальные власти северных провинций, граничащих с Ваддензе, отвечали как за заявки на субсидии из Фонда, так и за одобрение этих заявок. Поэтому Счётная палата северных провинций в 2018 г. поставила под вопрос независимость Фонда. Председатель правления Фонда является одновременно членом исполнительного органа провинциального самоуправления в Гронинген.

До 2026 г. в распоряжении Фонда остаётся ещё от 200 до 300 миллионов евро.