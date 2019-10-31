Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области в 2020 году могут увеличиться на 3,6%. Такой индекс для региона установлен в постановлении об изменении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год, которое подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Согласно документу, повышение цен на оплату услуг ЖКХ в России пройдёт в один этап и это случится во втором полугодии, после 1 июля 2020 года. Индекс служит основанием для утверждения региональными властями новых тарифов.

Напомним, что в 2019 году рост тарифов за оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства проводился в два этапа. С начала года индексы выросли на 1,7%, а со 1 июля 2019 года рост тарифов ЖКХ в Свердловской области был установлен на уровне 2%.