Амстердам, , 09:30 — REGNUM За первые три четверти текущего года численность голландского населения резко возросла. Общий рост, согласно данным Центрального Бюро по Статистике (ЦБС), составил 102 тыс. человек.

Рост населения вызван в первую очередь иммиграцией в Голландию. До 1 октября 2019 в страну приехало 87 тыс. человек, что значительно выше показателя за аналогичный период в прошлом году: тогда приезжих было 67 тыс. человек, пишет Telegraaf.

Если до конца года сохранится нынешний темп роста населения, то общий рост за весь 2019 может составить 120 тыс. человек. Такой рост сам по себе не составляет рекорда для Голландии. Схожие показатели наблюдались и в 2000 г. Однако тогда объём иммиграции был значительно ниже, чем сейчас. В прошлом году рост голландского населения составил 101 тыс. человек. Как и в нынешнем году, в 2018 г. рост населения уже был обусловлен в основном иммиграцией.

Корреспондент газеты Telegraaf побеседовал с демографом Ян Латтен (Jan Latten) о возможных последствиях такого роста населения. Учёный указал на то, что массовый приток иммигрантов может оказать отрицательное влияние на сплочённость и единство голландского общества. По его словам, рост населения в текущем году — не одноразовое исключение, а результат тренда, который продолжается уже много лет. Латтен уверен, что численность населения Голландии быстрее, чем многие думают, достигнет отметки 18 миллионов человек. В 2017 г. население Голландии составляло 17.084.719 человек. Учёный предупреждает, что политики должны задуматься о последствиях для страны такого сильного и быстрого роста её населения.