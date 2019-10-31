Сеул, , 09:15 — REGNUM В третьем квартале 2019 года продажи южнокорейской компании Samsung Electronics составили 62 трлн вон (~$53,3 млрд), а операционная прибыль — 7,78 трлн вон (~$6,68 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль компании сократилась на 55,7%, однако по сравнению со вторым кварталом года, напротив, увеличилась на 17,9%.

Объем продаж также сократился на 5,28% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и увеличился на 10,47% по сравнению с прошлым кварталом текущего года.

Как отметили в компании, спад прибыли связан со спадом на рынке полупроводников.