Москва, , 09:01 — REGNUM Существенным ограничением развития внутренних водных путей в России является отсутствие гарантированной глубины для судоходства, заявил вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Василий Бойцов на Международном форуме «Riverport Expo 2019». Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

По словам Бойцова, гарантированная глубина в четыре метра поддерживалась в советское время, однако сейчас ситуация изменилась.

«Те, кто работают с грузоперевозками понимают, что снижение осадки судна приводит к потере экономики перевозки», — сказал представитель корпорации.

Решением проблемы, по его мнению, может стать масштабное транзитное дноуглубление, а это потребует производства специализированных дноуглубительных судов. Два из них в настоящее время строятся в Астраханской области на заводе «Лотос».

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