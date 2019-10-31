Кейптаун, , 09:05 — REGNUM Министр финансов ЮАР Тито Мбовени заявил, что страна переживает трудные экономические времена, потому что ее расходы гораздо больше, чем бюджетные поступления. Об этом передает ВВС Africa.

Рост государственного долга, рекордная безработица и убыточные государственные компании — все это способствовало экономическим труднотям в наиболее индустриализированной экономике Африки, сообщил Мбовени, представляя среднесрочный бюджет в парламенте.

По его словам, прогноз экономического роста ЮАР в этом году был пересмотрен с 1,5% до 0,5%.

Мбовени также предрек мрачные перспективы для государственной энергетической компании Eskom и сказал, что той больше не предоставят помощи, пока руководство компании не продемонстрирует, что его новая стратегия оказалась эффективной.

Долг Eskom в размере 30 миллиардов долларов США представляет собой наибольший риск для экономики страны, и в этом году правительство уже предоставило ей более 8 миллиардов долларов США в качестве финансовой помощи, передают репортеры ВВС. Кризис в Eskom привел к отключениям электроэнергии, от которых пострадали как дома, так и предприятия, также отмечают журналисты.

По словам Мбовени, перспективы неплатежеспособной государственной авиакомпании South African Airways выглядят еще мрачнее. Мбовени заявил, что компания вряд ли когда-либо будет генерировать достаточно денежных средств, чтобы содержать себя, и предложил, чтобы компания вступила в переговоры с потенциальными акционерами.