Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который в настоящее время проживает в России, не получит прибыли от продажи своих мемуаров Permanent Record («Личное дело»). Такое решение в конце октября вынес суд Восточного округа штата Вирджиния.

Читайте также: Сноуден сообщил, что правительство США сделало его книгу самой продаваемой

Согласно решению суда, издательская компания Henry Holt and Company, дистрибьютером которой является Macmillan, не будет выплачивать Сноудену никаких гонораров от продажи книги до 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что это решение было согласовано между издательством и правительством США, которое выступает в качестве обвинителя, пишет ТАСС.

Ранее по теме: Мемуары Эдварда Сноудена выйдут ко Дню Конституции США в 20 странах

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года правительство США подало иск к бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену в связи с изданием его мемуаров. Причиной названо разглашение в книге сведений, которые Сноуден письменно обязался хранить в тайне. В заявлении минюста США отмечено, что США не стремятся ограничить распространение мемуаров, но намерены лишить бывшего сотрудника спецслужб «денежной выгоды от нарушения оказанного ему доверия».

Сам Сноуден заявил, что судебная тяжба с властями США сыграла ему на руку — уже через несколько часов после подачи иска его книга стала самой продаваемой в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Сноуден написал в мемуарах о маскировке на улицах Москвы