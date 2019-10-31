Уфа, , 09:03 — REGNUM Тарифы ЖКХ в следующем году в Башкирии вырастут не более чем на 3,6%. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

Индексы изменения размера платы за ЖКХ в стране утверждены распоряжением правительства России № 2556-р от 29 октября 2019 года.

Согласно документу, во втором полугодии 2020 года в большинстве регионов страны произойдет повышение тарифов. В первом полугодии следующего года тарифы ЖКХ повышаться не будут.

Самый низкий индекс увеличения платы ЖКХ утвержден для жителей Ненецкого автономного округа. В этом регионе он составит 2,4%.

Отмечается, что больше всего тарифы ЖКХ во втором полугодии 2020 года вырастут в Чеченской республике — 6,5%, Кабардино-Балкарской республике — 5,4% и Республике Дагестан — 5,2%.