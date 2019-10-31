Будапешт, , 08:44 — REGNUM Соглашение об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязнённой нефти, заключили компании «Транснефть» и «Лукойл». Об этом сообщается в материалах компаний.

Третьим участником соглашения выступила венгерская нефтегазовая компания MOL, в адрес которой транспортировалась нефть.

«Мы признательны нашим коллегам из Лукойла и MOL за конструктивный подход в решении данного вопроса», — прокомментировал глава Транснефти Николай Токарев подписание соглашения.

Отмечается, что сегодня Транснефть продолжает переговоры с другими грузоотправителями с целью урегулирования последствий инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 года. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено умышленно на терминале в Самарской области для сокрытия хищений.

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