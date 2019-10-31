Ставрополь, , 08:46 — REGNUM Власти Ставрополья намерены полностью обеспечить регион мощностями по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2022 году. Добиться этого планируется за счет строительства новых мусоросортировочных площадок, которые позволят снизить объем утилизируемых отходов, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Развитие системы сортировки мусора на Ставрополье предусмотрено проектом территориальной схемы обращения с отходами. В главном документе «мусорной» реформы в регионе обозначены все источники образования ТКО, полигоны и мусоросортировочные станции, пункты приема вторсырья, несанкционированные свалки, контейнерные площадки и так далее.

Территориальная схема также предусматривает развитие отрасли на перспективу. Так, в зоне деятельности регионального оператора ООО «Эко-Сити» в 2020 году планируется построить два межмуниципальных зональных центра с мусоросортировочными комплексами в Труновском районе и Новоалександровском горокруге, а в 2022-м — реконструировать и расширить полигон в Шпаковском районе.

В зоне ответственности регоператора ООО «ЖКХ» планируется в следующем году реконструировать и увеличить мощность полигона в Георгиевском районе, а также создать три мусороперегрузочные станции. Также предполагается организация линии сортировки отходов при пятигорском мусоросжигательном заводе мощностью 260 тыс. тонн в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая система обращения с ТКО заработала в России с 1 января 2019 года. Она призвана ликвидировать несанкционированные свалки и вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Ставропольский край при внедрении новой системы был разделен на четыре зоны, в каждой из них работает свой региональный оператор.