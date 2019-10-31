Ульяновск, , 08:18 — REGNUM В муниципалитетах Ульяновской области по итогам анализа градостроительной ситуации выявили «несовершенность работы» местной власти, в том числе в части принятия управленческих решений. Об этом заявила вице-премьер — глава минстроя Ульяновской области Алсу Садретдинова на аппаратном совещании в правительстве, где были подведены первые итоги реализации «дорожной карты» в части градостроительства.

Министр строительства и архитектуры, говоря о первых результатах проверок, отметила «несовершенность работы органов местного самоуправления». В качестве примера был приведён Ульяновск, где в ходе мониторинга выявлено несоответствие правил землепользования и застройки городскому генеральному плану, неправомерное размещение объектов на территории зелёных насаждений и «принятие непрофессиональных управленческих решений при выдаче разрешительной документации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области оценивают последствия уплотнительной жилищной застройки и меняют градостроительную политику. В регионе утвердили соответствующую «дорожную карту», обязательную для всех муниципальных образований.

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Напомним, летом глава Ульяновской области Сергей Морозов поднял проблему точечной застройки в Ульяновске, высказав мнение, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты». После этого в Ульяновской области заявили о создании совета по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности при губернаторе. Его главные задачи — разработка рекомендаций по вопросам формирования архитектурного облика населённых пунктов и формирование мероприятий территориального планирования, участие в разработке мер по созданию благоприятного инвестиционного климата в градостроительстве.

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