Нью-Дели, , 09:49 — REGNUM К сентябрю 2019 года объемы экспорта морепродуктов из Индии в Китай составили 800 млн долларов, а к концу года этот показатель превысит 1 млрд долларов. Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на данные агентства по развитию экспорта морепродуктов Индии (АРЭМ).

В официальном заявлении председатель АРЭМ К. С. Сринивас подчеркнул, что за первые девять месяцев 2019 года объемы экспорта индийских морепродуктов в Китай увеличились в три раза. Он также отметил, что на полях Международной выставки рыболовства и морепродуктов в китайском городе Циндао было организовано мероприятие по привлечению новых покупателей для индийских морепродуктов. «Наши китайские партнёры оказались очень заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с индийскими поставщиками морепродуктов», — добавил К. С. Сринивас.

Успехи индийских производителей особенно важны в контексте опасений Нью-Дели по поводу растущего дефицита торгового баланса в торговле с Китаем который превысил 57 млрд долларов по итогам 2018 года.