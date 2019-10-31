Берлин, , 08:21 — REGNUM Из-за снижения спроса немецкая автокомпания Volkswagen понизила прогноз по поставкам своих моделей на 2019 год. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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По прогнозам компании, замедление мирового спроса на автомобили приведет к тому, что продажи машин немецкого бренда в 2019 году будут соответствовать уровню продаж 2018 года.

«Несмотря на увеличение доли рынка, Volkswagen Group ожидает, что автомобильные рынки будут сокращаться быстрее, чем предполагалось ранее во многих регионах мира», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такой прогноз автопроизводитель дал несмотря на рост прибыли Volkswagen в третьем квартале 2019 года на 37%, до 4,82 млрд евро (около 343,50 млрд рублей).

Напомним, ранее в немецком городе Вольфсбург автопроизводитель Volkswagen провёл премьеру трёхдверной модели Volkswagen Golf восьмого поколения. Он стал на 26 мм длиннее и на 36 мм ниже базовой версии, а кoлecная база увеличилась до 2636 мм.

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