Якутск, , 08:28 — REGNUM Менее четверти мощности в пиковый период используется тепло от первой очереди Якутской ГРЭС-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По заключению Счётной палаты РФ, вся проблема в отсутствии ответственности и анализа возможностей регионов по использованию новых мощностей инфраструктуры.

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На строительство четырёх станций «РусГидро» получило 50 млрд рублей из госбюджета. Счётная палата проверила реализацию проектов.

Первая очередь Якутской ГРЭС-2 и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ уже построены. В стадии запуска — Сахалинская ГРЭС-2, в Хабаровском крае в Советской Гавани запуск планируется в середине 2020 года.

Два года прошло с момента запуска Якутской ГРЭС-2, но станция эксплуатируется всего на 21%, при этом планируют начать строительство второй очереди. На госэкспертизу по переключению потребителей Якутии с котельных к ГРЭС-2 деньги в бюджете города не предусмотрены. Нет источника финансирования и для реконструкции теплоснабжения в Совгавани.

Из предусмотренных проектом 188 Гкал/ч Благовещенской ТЭЦ, используется лишь 50 Гкал/ч.

«В действующей схеме теплоснабжения Благовещенска в качестве источников финансирования строительства около трёх км теплосетей предусмотрены средства собственника — компании ДГК. В её инвестпрограмме это не отражено», — говорится в отчёте Счётной палаты.

Контролирующий орган предложил правительству РФ изменить законодательную базу, в том числе учитывать климат территорий, проводить анализ возможностей регионов по использованию новых мощностей, установить ответственность заявителей по отбору тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы за 9 месяцев 2019 года, выручка «РусГидро» снизилась до 89,4 млрд рублей, а собственный капитал вырос на 2% и составил 869,6 млрд рублей.