Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам торгов 30 октября нефть сорта Brent подешевела на 1,61%. На американской сессии цена снижалась до уровня $60,41 за баррель. Она подешевела на новостях о саммите APEC и росте запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Чили из-за беспорядков и протестов отменили саммит APEC. Это мероприятие было запланировано на ноябрь, на котором лидеры США и Китая должны подписать торговое соглашение. Новость негативно отразилась на рисковых активах. Штаты успокоили всех, что планы относительно графика финализации первой фазы торгового соглашения с КНР остаются неизменными.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей). По данным API, опубликованным во вторник, запасы нефти снизились на 708 тыс. баррелей.

Запасы бензина снизились на 3 млн баррелей (прогноз был — 2,1 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1 млн баррелей (прогноз был — 2,4 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась на прежнем уровне, составив 12,6 млн баррелей в день.

Сегодня, 31 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Цена снижалась до $60,12. Она находится на поддержке, поэтому на первую половину дня можно рассмотреть восстановление до $60,95. Худший сценарий для четверга — падение до $59,55.

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