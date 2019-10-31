Воронеж, , 07:59 — REGNUM ООО «Главмонтажстрой» стало победителем аукциона на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96−400М ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аукционную документацию.

Московская компания стала единственным участником аукциона. Заявка ещё одного претендента была отклонена из-за неполного пакета документов.

Как сообщало ИА REGNUM, начальная (стартовая) цена контракта на проведение реконструкции и технического перевооружения производства под сборку самолетов Ил-96−400М составляла 396,2 млн рублей, в ходе аукциона цена была снижена до 376,54 млн рублей.

Работы подрядчику предстоит провести до 19 августа 2020 года. Речь идёт о модернизации участков корпусов №1 и №89/1, общая площадь технического перевооружения составит 1 015 кв. м.

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