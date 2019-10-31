Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Ульяновской области оценивают последствия уплотнительной жилищной застройки и меняют градостроительную политику. В регионе утвердили соответствующую «дорожную карту», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В области приступили к реализации «дорожной карты», разработанной для минимизации негативных последствий уплотнительной застройки. Также в ней предусмотрены мероприятия для предотвращения жилищной «уплотниловки». В частности, предполагается ревизия земельных участков, привлечение местных жителей при решении вопросов жилищного строительства, приведение правил землепользования и застройки в соответствие с генеральным планом, актуализация местных нормативов градостроительного проектирования. Также должны быть поставлены на кадастровый учёт границы территорий общего пользования (зелёные зоны, дворовые территории) и исключены случаи формирования участков под объекты капстроительства на внутриквартальных территориях.

Мероприятия «дорожной карты» будут выполняться во всех муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области изменения в строительной отрасли начали с создания Совета по вопросам градостроительной и архитектурной деятельности, возрождения градостроительного и архитектурного советов.

Напомним, в июле 2019 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам рабочей поездки по Ульяновску признался, что впечатления «не самые лучшие», подняв проблему точечной застройки. Он предположил, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты». Морозов тогда привёл в пример «старое здание в Засвияжье, которое якобы хотят снести и построить дом, а там явно нет должного места ни под дом, ни под полноценный двор».

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