Якутск, , 07:57 — REGNUM Якутия станет регионом Дальнего Востока, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше, чем в других субъектах. Рост составит 5%. Меньше всех в ДФО подрастут тарифы на Сахалине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На втором месте по росту тарифов окажется Еврейская автономная область — рост в 2020 году составит 4,9%.

На Камчатке, Колыме и в Хабаровском крае рост тарифов ожидается на уровне 4%.

В Амурской области и Забайкалье рост тарифов составит 4,7%. В Приморском крае — 4,5%.

Самый небольшой рост ожидается на Сахалине — 3,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении предельного индекса роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году.