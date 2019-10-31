Городец, Нижегородская область, , 07:50 — REGNUM Нижегородский арбитраж 25 ноября 2019 года начнёт рассматривать иск к религиозной организации «Городецкая епархия Русской православной церкви (Московский Патриархат). Истец требует обязать «провести работы по сохранению объекта культурного наследия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 17 октября 2019 года. Известно, что его основанием послужили результаты внеплановой проверки. Вероятно, речь идёт о церкви 1839 года постройки.

Из ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ известно, что в июне 2019 года управление провело выездную проверку, обследовав объект культурного наследия федерального значения «Церковь (дер.)», XVIII в» (1839 года постройки), расположенную в деревне Богомолово Городецкого района. В ходе проверки были изучены документы, касающиеся проведения работ по сохранению объекта.

Церковь как раз находится в подведомственности ответчика — Городецкой епархии. Проверка выявила нарушение требований закона об охране культурного наследия.

«В целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, а также в целях ограничения доступа посторонних лиц, выполнить на основании научно проектной документации, выполненной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, консервационные работы на объекте культурного наследия федерального значения в срок до 02.11.2020 года », — отмечается в предписании.

Напомним, в конце октября 2019 года завершилась борьба градозащитников за сохранность дома-памятника в Нижнем Новгороде, где ранее жил известный кораблестроитель Ростислав Алексеев. Было отменено разрешение на застройку соседнего с ним участка.

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