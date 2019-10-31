Красноярск, , 07:43 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту обращения жителей посёлка Березовка, пожаловавшихся на огромные счета за коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно информации, обнародованной в СМИ, жителям Березовки начислили плату за коммунальные платежи, в несколько раз превышающую ранее существовавшие тарифы. При этом многие жители посёлка — пенсионеры с низким доходом.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ведомстве.

Конкретные суммы в информации СК не названы, однако, как передаёт ТВК, за квартиры 42 кв. м пришли счета в 4−5 тысяч рублей. А недавно сельчанам пришёл перерасчёт за отопление — по 50−60 тысяч рублей с квартиры. Живущие в посёлке пенсионеры не понимают, откуда взялись такие суммы. Они винят в произошедшем Маганский психоневрологический интернат, поставляющий коммунальные услуги нескольким многоквартирным домам и выступающий в роли управляющей компании.

В интернате же ссылаются на то, что цифры в платёжке устанавливает министерство тарифной политики, а перерасчёт обязали сделать в краевой службе Стройнадзора.

В минтарифполитики подчеркнули, что в посёлке плата за одну гигакалорию составляет 2 тыс. 145 рублей, «что даже ниже, чем в других районах края».

Как сообщало ИА REGNUM, в Зауралье снизили коммунальные тарифы после жалоб главе региона.