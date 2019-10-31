Новороссийск, Краснодарский край, , 07:36 — REGNUM Реализация проекта по строительству Южного обхода Новороссийска Краснодарского края начнётся в 2020 году. Об этом в Instagram написал глава города Игорь Дяченко.

https://www.instagram.com/p/B4P-p3TqJEa/

«Перед разработчиками поставлена задача при выполнении проектных работ учесть обеспечение устойчивого развития территорий города, установить параметры планируемого развития элементов планировочной структуры, досконально выверить размещение объектов инженерной инфраструктуры и способы транспортной взаимосвязи между отдельными городскими районами», — уточнил Дяченко.

В настоящее время проектно-сметная документация на строительство первого этапа дороги (от проспекта Дзержинского до улицы Шоссейная) направлена в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Новая дорога пройдет с юго-востока в северо-западном направлении, соединяя Южный район с трассой в районе памятника «Непокоренным». Протяжённость трассы составит 26 километров.