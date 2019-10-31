Ульяновск, , 07:28 — REGNUM Депутаты Ульяновска выйдут с законодательной инициативой в Законодательное собрание региона с предложением запретить розничную продажу несовершеннолетним электронных сигарет и тонизирующих напитков. Этот вопрос был поддержан на заседании городской думы Ульяновска, сообщается на сайте депутатского корпуса.

Энергетик

Столичные парламентарии предлагают запретить на территории Ульяновской области розничную продажу несовершеннолетним продажа безалкогольных тонизирующих напитков и электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и устройств для нагревания табака (электронных сигарет).

Также депутаты считают, что под запретом должна продажа тонизирующих напитков в организациях образования, спорта, культуры и здравоохранения, отдыха и оздоровления, социальной защиты и соцобслуживания.

За нарушения штраф для юридических лиц штраф сможет достигать 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы не раз выходили с законодательной инициативой об ограничении продажи электронных сигарет, в ряде субъектов принимают свои решения. К примеру, в Чечне в октябре 2019 года был введен запрет на ввоз вейпов и реализацию их несовершеннолетним, в регионе также проходят рейды по выявлению распространителей вейпов. В октябре в Самарской области принят закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним, разработан аналогичный закон в Якутии.