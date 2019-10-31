Якутск, , 07:45 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» открыла с 31 октября продажу дополнительных субсидированных авиабилеты по разным направлениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Рейсы планируются с 10 ноября по 20 декабря 2019 года. Продажа будет открыта до 4 ноября, сообщили в авиакомпании.

Стоимость авиаперелётов из столицы Якутии по льготным билетам в одну сторону: в Москву — 3 500 рублей, Санкт-Петербург — 3 500, во Владивосток — 3 200 рублей, в Екатеринбург — 3 тыс., Красноярск и Новосибирск — 2 750, Минеральные Воды — 3 800.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные авиакомпании не ведут продажу билетов на 2020 год. Жители дальневосточных регионов переживают, что не смогут реализовать планы на начало года.