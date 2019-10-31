Абакан, , 07:14 — REGNUM Верховный совет (парламент) Хакасии обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о финансовой помощи субъектам РФ, включая Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

По словам хакасских депутатов, собственные доходы бюджета республики не обеспечивают исполнения первоочередных социально значимых и приоритетных расходных обязательств. Для обеспечения сбалансированности бюджета приходится в том числе прибегать к отмене налоговых льгот и отдельных видов социальной поддержки. Однако все предпринимаемые меры «нивелируются изменениями федерального законодательства».

Приводятся данные, что из-за изменений на федеральном уровне бюджетного и налогового законодательства бюджет Хакасии потерял в 2012—2018 годах 5 млрд 681 млн рублей. В плановом периоде 2019—2021 годов потери оцениваются в 5 млрд 299 млн. Компенсации из федерального бюджета покрывают выпадающие доходы лишь частично (1 млрд 141 млн рублей за указанные периоды).

По информации Верховного совета, ожидается снижение поступлений собственных доходов бюджета Хакасии. Налоговые и неналоговые доходы упадут на 4,9 млрд рублей, федеральные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ — на 2,9 млрд.

Между тем до конца текущего финансового года Хакасия должна погасить часть долговых обязательств в объеме 1,2 млрд рублей (0,5 млрд по облигационным займам, 0,7 млрд — по бюджетным кредитам).

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Хакасии составляет 2,9 млрд рублей. Счета на общую сумму 453 млн рублей заблокированы в 67 из 99 муниципальных образований региона.

Проект закона о трёхлетнем бюджете Хакасии «сформирован с предельным дефицитом бюджета». Тем временем на покрытие собственных социальных обязательств республике требуется 10,4 млрд рублей.

В обращении хакасских депутатов к Володину говорится о необходимости «увеличить общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета для предоставления дотации на выравнивание бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе Хакасии на 3 млрд рублей».

Также депутаты предлагают увеличить общий объем бюджетных ассигнований на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов (в том числе для Хакасии не менее 6,8 млрд рублей). Кроме того, Верховный совет просит увеличить до 500 млн рублей объем субсидий, предусмотренных Хакасии на предоставление жилья детям-сиротам.

Парламент Хакасии решил направить это обращение также в российские регионы — «для поддержки».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Хакасии просят федеральной помощи не в первый раз. В октябре 2017 года Верховный совет попросил у премьер-министра России Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина 28,2 млрд рублей. По итогам 2017 года госдолг Хакасии превышал 24 млрд рублей, что составляло более 130% от собственных доходов. В регионе введено казначейское сопровождение.

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По состоянию на 1 октября 2019 года госдолг Хакасии составляет 21,446 млрд рублей. По прогнозу минфина республики, доходы регионального бюджета в 2020 году году составят 26 млрд 216 млн рублей, расходы — 28 млрд 521 млн рублей.

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