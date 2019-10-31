Магадан, Магаданская область, , 07:00 — REGNUM В Магаданской области выявлено нецелевое использование бюджетных средств в общей сложности на 4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об итогах проверок расходования средств бюджета Колымы за 9 месяцев 2019 года сообщил областной минфин на семинаре органов местного самоуправления. Специалисты заявили о нецелевом, неправомерном и неэффективном использовании бюджета на общую сумму 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Магаданской области регулярно не хватает средств на нужды социальной сферы, строительство дорог и расселения граждан из аварийного жилья.