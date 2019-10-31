Новосибирск, , 06:34 — REGNUM В Новосибирской области за девять месяцев текущего года поступления администрируемых доходов в бюджет РФ составили 139,4 млрд рублей. Уровень соответствует аналогичному периоду 2018 года, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

По словам руководителя управления Алексея Легостаева, наблюлается позитивная динамика поступлений и в консолидированный бюджет области: всего поступило 102,5 млрд рублей (на 4,3% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года). В бюджет региона поступления составляют 83,3 млрд рубей (увеличение на 2,4%), в бюджеты муниципальных образований — 19,2 млрд рублей (на 13,6%).

По страховым взносам на обязательное социальное страхование общая сумма поступлений за январь — сентябрь составила 103,4 млрд рублей (на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года).

По сравнению с показателями прошлого года увеличились доли поступлений по НДФЛ — с 26,8% до 29%, по налогам на совокупный доход — с 6,3% до 7,3%.

Совокупная задолженность по налогам в регионе с начала года снижена на 1,8 млрд рублей (на 6%). По состоянию на 1 октября её размер составлял 27,7 млрд рублей.