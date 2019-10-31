Пекин, , 06:08 — REGNUM В общей сложности 970 человек в Китае были обвинены за первые три квартала в «крышевании» бандитов, что на 458% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили 30 октября в Верховной народной прокуратуре КНР.

В прокуратуре подтвердили арест 637 человек, подозреваемых в «крышевании» преступных группировок за указанный период. Кроме того, прокуратура расследована 5170 случаев невыплаты заработных плат для рабочих-мигрантов. 1902 человека обвиняются в отказе выплатить заработанные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай выпустил четыре новых документа о борьбе с организованной преступностью, которые будут регламентировать борьбу. Особое место занимает борьба с организованной преступностью и «крышевание» ее со стороны чиновников.

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