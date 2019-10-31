Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM Опыт Сахалинской области по привлечению медицинских кадров могут начать применять в других регионах России. О том, как обеспечивают здравоохранение островного региона кадрами, рассказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в Светлогорске Калининградской области, где в преддверии Госсовета РФ собрались главы российских регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На семинаре-совещании в Светлогорске Валерий Лимаренко рассказал, что с начала года в области приступили к работе 230 врачей. Он рассказал, что средняя зарплата врача в регионе 160 тыс. рублей, приезжающие на острова специалисты получают подъёмные от 1,4 до 2,6 млн рублей, выплаты на приобретение жилья до 3 млн рублей, аренду жилья — до 25 тыс. рублей в месяц. Предусмотрена возможность повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах. Все эти меры уже дали свои плоды. В 2020 году в сахалинскую медицину придут ещё 220 врачей, и кадровый вопрос будет закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года Сахалин первым в России запустил межрегиональные медицинские видеоконсультации.