Биробиджан, 31 октября 2019, 05:03 — REGNUM В Еврейской автономной области после проверки информации о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения, региональное управление Россельхознадзора выдало предписание хозяйствующим субъектам об устранении выявленного нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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В результате собственники 7 земельных участков в Ленинском и Октябрьском районах вернули их в сельскохозяйственный оборот. Всего в сельхозоборот возвращено 260,3 гектара земель.
Как сообщало ИА REGNUM, мониторинг сельхозугодий Еврейской автономной области показал неутешительную цифру: более половины земель контролируют выходцы из Китая.