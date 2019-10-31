Казань, , 04:27 — REGNUM После появления информации о тендере на закупку сладких подарков для школьников Казани за счёт бюджета и изучения документации к нему родители возмутились тому, что же можно закупить на 200 рублей при весе подарка от 600 граммов. Претензии есть и к составу сладкого содержимого. Сам тендер с начальной ценой 32 млн рублей пройдёт 12 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За средства бюджета подарки получат 141,8 тыс. детей. Печенье, конфеты, зефир и мармелад должны быть весом от 600 граммов и упакованы в картонную подарочную обёртку. Жители региона изучили условия тендера и возмутились:

«Дешёвые «сладости», в составе сплошь пальмовое масло (в разных видах). Шоколадочка (аж 15 граммовая!!) только натуральная. Остальное всё — пальма, глицерин, сорбитол, и т. п… И это для садиков и младшеклассников! 200 рублей с копейками за 600 грамм — стартовая цена, а ведь в ходе торгов еще подразумевается снижение (это же аукцион) — т. е. 600 грамм будут стоить меньше 200 рублей. Что можно купить за эти деньги?», «Почему стартовая цена не может быть выше и почему запрашиваемые сладости не могут быть нормальными, натурального состава?», «Это ж какой подарок на 225 рублей?», «На прошлый Новый год конфеты были ужасные!!!», «На 225 рублей сложновато хорошую начинку сделать. Нужно в районе 400−500».

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был объявлен аукцион на приобретение свыше 136,6 тыс. сладких подарков. Начальная цена тендера составила более 18,3 млн рублей. Итоги подведут 11 ноября, а подарки поставят в образовательные учреждения в конце декабря. До этого был подписан контракт с сормовской кондитерской фабрикой на поставку 22 тыс. подарков для детей из малоимущих семей.

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