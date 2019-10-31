Казань, 31 октября 2019, 04:27 — REGNUM После появления информации о тендере на закупку сладких подарков для школьников Казани за счёт бюджета и изучения документации к нему родители возмутились тому, что же можно закупить на 200 рублей при весе подарка от 600 граммов. Претензии есть и к составу сладкого содержимого. Сам тендер с начальной ценой 32 млн рублей пройдёт 12 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За средства бюджета подарки получат 141,8 тыс. детей. Печенье, конфеты, зефир и мармелад должны быть весом от 600 граммов и упакованы в картонную подарочную обёртку. Жители региона изучили условия тендера и возмутились:
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был объявлен аукцион на приобретение свыше 136,6 тыс. сладких подарков. Начальная цена тендера составила более 18,3 млн рублей. Итоги подведут 11 ноября, а подарки поставят в образовательные учреждения в конце декабря. До этого был подписан контракт с сормовской кондитерской фабрикой на поставку 22 тыс. подарков для детей из малоимущих семей.
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