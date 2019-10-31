Магадан, Магаданская область, , 04:03 — REGNUM Трём дальневосточным регионам добавили финансирование на развитие социальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«450 млн направим дополнительно трём регионам Дальнего Востока — Бурятии, Магаданской области и Чукотке», — сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 октября.

Бурятии выделят 5,4 млн рублей на капитальный ремонт бассейна «Горняк», Колыме — 85 млн на на городской парк «Маяк» и 360 млн рублей Чукотке на медоборудование в в больницы региона и жильё для работников социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко инициировала выделение 170 млн рублей на капитальный ремонт больницы в Тынде Приамурья.