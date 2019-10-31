Петропавловск-Камчатский, , 03:21 — REGNUM Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края власти решили преобразовать в соответствующее министерство. Такое решение принял глава региона Владимир Илюхин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Первым главой правительства Камчатки стал Роман Василевский

Новое министерство будет заниматься теми же вопросами, что и агентство, но, как пообещал губернатор, в более широком масштабе. В частности, оно будет работать с надзорными органами, предупреждать давление на бизнес, снижать административные барьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке впервые появился председатель правительства. Им стал глава Елизовского района Роман Василевский. Ранее должности губернатора и председателя правительства совмещал Владимир Илюхин.