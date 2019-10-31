Москва, , 00:37 — REGNUM Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.

В ходе торгов 30 октября акции «Газпрома» выросли почти на 2% — до 258,1 рубля за бумаги по сравнению с уровнем закрытия торгов 29 октября.

Стоит отметить, что в последний раз за акцию «Газпрома» давали более 250 рублей в августе 2008 года.

Биржевые аналитики отмечают, что рост акций «Газпрома» связан прежде всего с двумя новостями — завершением процесса заполнения газом газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдет в Китай, а также с разрешением властей Дании проложить через свою исключительную экономическую зону газопровод «Северный поток — 2».